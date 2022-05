Contagem Regressiva… Oeste Lusitano 2022

O festival Oeste Lusitano, que tem lugar de 27 a 29 de Maio no Parque D. Carlos I, já tem programa definido e arranca logo pelas 10h00 de sexta-feira, com batismos de cela e uma iniciativa de stand up paddle no lago, pelo Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto. A noite do primeiro dia contará com o espetáculo principal, pelas 22h00, intitulado Emoções Ibéricas.

Como vem sendo hábito, o festival tem como âncora o cavalo puro sangue lusitano, mas transforma-se numa verdadeira mostra das Caldas da Rainha que se estende por todo o parque. O picadeiro principal está colocado no parque das bicicletas e o picadeiro das provas de obstáculos na zona da parada, como habitualmente, mas haverá sempre algo para ver no Coreto, no Espaço Malhoa, na Tenda, na Pala, na Casa dos Barcos e no Céu de Vidro, com as mais diversas atividades, entre as quais não faltarão os tradicionais batismos de cela, assim como o desfile equestre, na manhã de domingo, que será este ano animado por artes circenses.

Nas noites de sexta-feira e sábado, a partir das 23h30, haverá largadas de toiros na zona dos viveiros, com os Forcados Amadores das Caldas da Rainha.

Consulte o programa AQUI