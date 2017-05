Contagem Regressiva… Oeste Lusitano 2017

Também conhecida como o Oeste Lusitano, a VI Feira do Cavalo do Oeste arranca amanhã nas Caldas da Rainha para mais uma edição. As datas estipuladas são de 19 a 21 de Maio e contam com mais de cem espectáculos agendados.

O evento decorre no Parque D. Carlos agregando as provas do calendário nacional da Federação Equestre Portuguesa levando a organização a contar com mais de 100 mil visitantes. Estes vão assistir a este importante festival equestre que trará a público provas de Saltos de Obstáculos, Dressage, concurso de Modelo e Andamentos, Volteio e dança artística, bem como irá permitir a todos os presentes um contacto com cavalos, ovelhas e outros animais – um cenário que contrasta entre o ambiente urbano e a ruralidade lusitana tão apreciada pelo povo português.

Assim, é num ambiente propício ao divertimento de pequenos e graúdos que haverá a possibilidade de assistir a master classes profissionais em equitação clássica, conhecer o picadeiro e a arte equestre com almoço no food court no recinto. O Oeste Lusitano não esquece as outras artes como a dança, teatro, cerâmica, pintura, fotografia e música – esta última com a participação da artista Adelaide Ferreira e do fadista Nuno da Câmara Pereira.

O objectivo desta Feira passa pela valorização e reconhecimento do Cavalo Lusitano, tendo capacidade para 35 boxes de cavalos e mais de 60 expositores para as diversas a actividades ali representadas – com o forte patrocínio da Câmara Municipal de Caldas da Rainha. Nos últimos anos e com a contribuição da União das Freguesias da Caldas da Rainha, foi possível promover o património cultural e histórico do Parque Dom Carlos I, envolver a população regional e afirmar a cada edição, o Oeste Lusitano como um evento equestre de impacto nacional, como também de desenvolvimento regional.

Tudo isto num jardim no centro da cidade, de fácil acesso e com entrada no recinto gratuita.

Confira o Programa AQUI