Contagem decrescente para o Vilamoura by Summer 2017 8 Junho, 2017 22:10

O Clube Hípico de Vilamoura, presidido por António Moura, entidade organizadora, depois dos sucessos alcançados com o Vilamoura Atlantic Tour e o V.M. Champions Tour, aposta no segundo Vilamoura by Summer 2017 que vai decorrer de 4 a 6 Julho e entre 9 e 11 de Julho composto por dois concursos internacionais de duas estrelas com provas nacionais e um prize money de 82.200 euros distribuídos por 24 provas.

Do programa constam provas do Big Tour (1,40m), Medium Tour (1,30 e 1,20m) e Small Tour (1,10m) incluindo provas nacionais de 80cm e 1,00m assim como provas para cavalos de 4 e 5 anos.

Será um concurso de família, férias e festa com os seus cavalos feito à medida dos portugueses e dos cavaleiros internacionais com horários e dinâmicas diferentes de todos os outros concursos, permitindo assim um maior convívio entre participantes e a família em férias.

Os concursos realizam-se durante a semana deixando o sábado e domingo livres para concorrentes e famílias poderem usufruir da infra-estrutura de lazer existente em Vilamoura.

Confira o programa