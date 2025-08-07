Contagem decrescente para o Leilão Schockemöhle/Helgstrand de Poldros

Faltam apenas alguns dias…

No domingo, 10 de agosto, começa o terceiro Leilão Internacional Online de Poldros de Salto e Dressage promovido por Schockemöhle e Helgstrand.

O grupo de dressage, composto por cinco poldros, destaca-se com o impressionante Exposé (#8), um alazão escuro conhecido pelos seus movimentos excepcionais. O pai, Extreme U.S., acaba de conquistar pela segunda vez o prestigiado troféu da Pavo Cup, reafirmando a sua excelência nos Países Baixos.

Já o grupo de salto, com 13 potros, é liderado por Clasco (#1), filho de Casallco. Ele carrega a mesma linhagem de grandes nomes como Asca Z, montado por Christian Ahlmann, e Clarity, vencedor em percursos de 1,60 metro com Gregory Wathelet.

Até 12 de agosto, data de encerramento do leilão, terá à disposição uma seleção exclusiva de jovens talentos promissores.

