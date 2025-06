Contagem decrescente para o Leilão Fences em Deauville: Jovens talentos à Venda!

A Fences Agency tem o prazer de anunciar a 4ª edição do seu Leilão de Seleção de Cavalos de 3 e 4 anos, que acontecerá de 30 de junho a 1º de julho de 2025, no Pôle International du Cheval Longines, em Deauville.

Um Catálogo de Alta Qualidade

Para esta edição, a Fences selecionou cuidadosamente 52 jovens promissores, avaliados rigorosamente quanto à sua qualidade e potencial. O catálogo, já disponível online, oferece uma visão detalhada dos cavalos à venda, incluindo vídeos, genealogia completa e exames veterinários. Cada cavalo foi escolhido por sua capacidade e potencial para brilhar nas competições futuras.

Programação do Leilão

As atividades começam no domingo, 30 de junho, às 16h, com uma apresentação livre dos cavalos — uma oportunidade para que os compradores os vejam em ação. O leilão será realizado em duas noites: domingo, 30 de junho, e segunda-feira, 1º de julho, a partir das 18h, no Pôle International du Cheval Longines, em Deauville.

Para quem não puder comparecer presencialmente, a Fences Agency disponibiliza lances online pelo site www.fencesweb.fr ou por telefone. Essa flexibilidade permite a participação ativa de compradores internacionais.

Consulte a colecção AQUI