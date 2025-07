Contagem decrescente para o Horse Economic Forum II

O Horse Economic Forum II (HEF II) realiza-se já na próxima sexta-feira e sábado (11 e 12 de julho) em Alter do Chão, reunindo especialistas internacionais de referência para debater o futuro do setor equestre, e contará com a presença de João Moura, Secretário de Estado da Agricultura e Pescas na Sessão de Abertura, no dia 11 de julho.

Destaques do programa:

Abertura

Ingmar de Vos, Presidente da Federação Equestre Internacional (FEI), na sessão de abertura oficial, dia 11 de julho, às 09h15. Mesa dos Presidentes

Painel único com presidentes de federações equestres internacionais para partilhar perspetivas sobre os desafios globais do setor. Diplomacia equestre

O Embaixador da Índia em Portugal abordará o setor equestre como ferramenta de cooperação internacional. Inovação e Sustentabilidade

Painéis sobre tecnologia aplicada ao setor, medicina regenerativa e modelos de negócio emergentes. Experiências Práticas

Visitas ao INIAV e à histórica Coudelaria de Alter, com demonstrações técnicas e sessões interativas.

Locais:

Sessões plenárias: Alter do Chão – Cineteatro

Componente experiencial: Coudelaria de Alter do Chão e INIAV

Horários :

Dia 11: Início às 08h30 (receção) | Programa até às 20h00

Dia 12: Início às 08h45 (receção) | Encerramento às 19h30

Alter do Chão espera por si para dois dias únicos de discussão sobre o futuro da economia equestre com o HEF II: Confirme já a sua presença!

Mais informações e programa atualizado em: https://horseeconomicforum.com/

O Horse Economic Forum 2025 é uma plataforma internacional de reflexão, cooperação e investimento no setor agro equestre. Promovido a partir de Alter do Chão, Portugal, reúne anualmente especialistas, empresários, decisores políticos e académicos para discutir tendências, inovação, sustentabilidade e oportunidades de negócio. O HEF aposta na diplomacia equestre como vetor de desenvolvimento económico, cultural e territorial, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.