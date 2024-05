Contagem decrescente para o CSIO da Juventude em Veeningen

Cavaleiros de 26 países estarão sediados nos próximos dias na cidade de Drente. Os melhores cavaleiros da Europa, assim como da China e Japão, chegaram nos últimos dias. Os destaques são as provas por equipas, conhecidas como Taça das Nações.

Foram montadas 600 boxes desmontáveis nas últimas semanas, proporcionando ótimas instalações para os cavalos e póneis participantes. Os cavaleiros e tratadores também são bem recebidos pela organização em Veeningen, podendo desfrutar das refeições no restaurante local. As famosas panquecas holandesas, uma iguaria apreciada tanto por participantes estrangeiros como pelos holandeses, também estão no cardápio.

Hoje, terça-feira, muitos cavaleiros aproveitaram a oportunidade para montar na pista de aquecimento. Hoje os cavalos inscritos foram submetidos ao exame veterinário realizado pelo chefe veterinário, Gijs van Selm, e a sua equipa. “Entre os 561 cavalos examinados, apenas dois serão reavaliados amanhã,” afirmou Gijs van Selm.

O CSIO da Juventude começa na manhã desta quarta-feira e vai até domingo. A entrada é gratuita para todos.

Siga o evento em directo no ClipMyHorse TV

Resultados AQUI