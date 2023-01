Contagem decrescente para o Atlantic Tour 2023

Contagem decrescente para a 21ª edição do Atlantic Tour em Vilamoura cujo programa é composto por seis semanas de provas a decorrer de 23 de Janeiro a 5 de Março no Clube Hípico de Vilamoura.

Dia 24 iniciam as provas para cavalos novos (CSIYH) e no dia 26 de Janeiro terão lugar as primeiras provas do CSI3*, a contar para o ranking mundial Longines e Campeonato da Europa de Saltos 2023 que vai decorrer entre 29 de Agosto e 3 de Setembro em Milão, Itália.

Para este prestigioso evento, destacamos a presença de Victor Bettendorf (LUX), Laura Renwick (GBR), Andreas Schou (DEN), Taizo Sugitani (JPN), Michael Pender (IRL) e os franceses Julien Gonin, Marie Demonte, Titouan Schumacher, Laurent Goffinet e Juliette Faligot, entre outros. No total o Clube Hípico de Vilamoura, vai receber 1.100 cavalos de 22 países, alguns dos quais vão competir em 23 provas pontuáveis para o ranking Longines da Federação Equestre Internacional, sendo repartidos ao longo de seis semanas 1.100.000 euros de prémios.

Para receber tão elevada quantidade de participantes, todo o espaço beneficiou de grandes alterações, tendo sido criadas mais infra-estruturas, como mais boxes, mais pistas de treino, entre outras melhorias.

