Congresso Internacional de Turismo Equestre 2018 – Golegã 3 Outubro, 2018 11:17

A vila da Golegã, no distrito de Santarém, acolhe, sexta-feira e sábado, o Congresso Internacional de Turismo Equestre, promovido pela Associação Nacional de Turismo Equestre (ANTE).

Realizado no âmbito do Programa Operacional “Competitividade e Internacionalização”, do Portugal 2020, com o objetivo de “dinamizar e projetar internacionalmente o turismo equestre português”, o congresso vai destacar o trabalho feito na “operacionalização deste importante produto turístico”.

Estarão presentes “operadores, agentes, turísticos, ‘opinion makers’ e dos media internacionais”, num evento que vai abordar questões como o estado do “turismo equestre em Portugal”, o “turismo a cavalo” e o “turismo do cavalo”, estando o dia de sábado reservado ao Campeonato Internacional de Atrelagem de Tradição.