Congresso da APMVE está de regresso durante a Feira da Golegã

No ano em que a associação celebra os seus 20 anos, o congresso anual da Associação de Médicos Veterinário de Equinos está de regresso, após uma interrupção de dois anos pela COVID, nos dias 5 e 6 de Novembro que corresponde ao primeiro fim de semana da Feira da Golegã. O evento, cuja temática em 2022 é “O Exame em Acto de Compra no Cavalo” conta com uma grande diversidade de oradores, nacionais e internacionais. Irá decorrer na Escola Superior de Santarém, mas com o jantar oficial comemorativo a ter lugar no espaço nobre do restaurante Lusitanus no Largo do Arneiro em pleno coração da Feira da Golegã.

O programa deste ano visa abordar os vários aspectos das diferentes áreas clínicas implicadas no exame em acto de compra, procedimento cada vez mais solicitado em virtude do aumento de comércio de cavalos para o estrangeiro. Segundo a presidente da associação, Mónica Mira, a ideia da temática “surge da necessidade manifestada pelos veterinários há já alguns anos em desenvolver um protocolo de exame consensual entre clínicos de equinos, visando a uniformização do procedimento”. O alinhamento do programa e angariação de parceiros contou com um esforço conjunto da equipa da direcção liderado pela secretária da associação, Inês Reis e Constança Sepúlveda, tesoureira, para quem o Congresso Anual representa “um ponto de encontro essencial para congregar os veterinários de equinos num ambiente propício que alia momentos de convívio à formação contínua específica”. Madalena Cardoso, vogal da associação, refere ainda “a oportunidade que o evento representa para dar a conhecer aos colegas mais novos as actividades e o papel da associação na defesa dos interesses dos veterinários de equinos”. A escolha do Ribatejo para receber este congresso faz todo o sentido para a equipa e em especial para Nuno do Carmo, também vogal da direcção, sendo ele próprio ribatejano e residente no Cartaxo, pela centralidade de Santarém, a tradição, o elevado número de cavalos e veterinários na região.

A última edição do congresso anual teve lugar no Porto liderada pela direcção de João Crespo tendo contado com perto de 140 participantes. Este ano o congresso bate o record em número de empresas apoiantes, tendo como principais parceiros a SF feeding e a Entreposto Santagri.