Congresso Anual da APMVE 2022 em Santarém

A última edição do Congresso APMVE em 2019 foi um sucesso, tendo reunido mais de 100 colegas no Porto. Entretanto a situação pandémica vivida implicou um interregno nas edições, mas este ano voltamos cheios de vontade de encontros e partilhas de experiências, de saber, de técnicas, de novos horizontes e, como não poderia deixar de ser… conviver!

Para a edição deste ano, nos próximos dias 5 e 6 de Novembro, foi escolhida a cidade de Santarém, na Escola Superior Agrária de Santarém, estando o Exame em Ato de Compra no centro de interesse das palestras, as quais abordarão aspectos específicos das áreas de Imagiologia, Reprodução, Oftalmologia, Odontologia e Medicina Desportiva. Contamos com a participação de oradores de renome internacional e nacional.

No sábado, teremos o Jantar do congresso – Jantar Comemorativo dos 20 anos da Associação – o qual contará com uma homenagem ao Dr. Núncio Fragoso, sócio honorário da nossa associação.

O jantar terá lugar no restaurante Lusitanus na Feira Nacional do Cavalo, na Golegã.

Em anexo podem encontrar o programa do congresso e o link para as inscrições AQUI

Consulte o dossier AQUI

Contactos:

Sociedade Hípica Portuguesa

Hipódromo do Campo Grande

1600-008 LISBOA

Tel.: +351 939 440 198 (Mónica Mira), + 351 919 990 824 (Constança Moreira da Fonseca), + 351 918 063 232 (Inês Leal Reis)