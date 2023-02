Conduzia com um cavalo amarrado… à traseira do carro [VÍDEO]

Aconteceu no concelho de Nigrán, Pontevedra, na Galiza. Um condutor foi filmado com o veículo em marcha… e com um cavalo amarrado à traseira do carro com uma corda.

O vídeo, divulgado pela aplicação SocialDrive, já conta com mais de meio milhão de visualizações e mais de mil gostos.

Nos comentários, as opiniões dividem-se.

Há quem se mostre indignado com o tratamento dado ao animal, defendendo que as autoridades devem atuar imediatamente.

Mas há também que veja o episódio com algum humor e apontar que o carro ganhou mais potência com um cavalo extra.

Fonte: Rádio Vale do Minho