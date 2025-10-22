Concursos hípicos suspensos na Catalunha por motivos sanitários

A Federação Equestre Catalã anunciou a suspensão de todos os concursos hípicos na Catalunha (Espanha) até novo aviso. A decisão tem motivos sanitários, na sequência de um surto de Dermatoses Nodulares Contagiosas (DNC) em bovinos, detetado principalmente na região de Girona.

O comunicado, publicado no site oficial da Federação, informa o seguinte:

“Face aos surtos de Dermatoses Nodulares Contagiosas (DNC) recentemente detetados na Catalunha, em especial na zona de Girona, e seguindo as instruções da Subdireção-Geral de Pecuária do Departamento de Agricultura, Pecuária, Pesca e Alimentação, ficam suspensas todas as competições hípicas e concentrações de animais vivos em território catalão.”

Situação noutros países europeus

Além de Espanha, também foram notificados surtos de DNC em Itália e França:

Itália: a doença foi confirmada em junho de 2025, na ilha da Sardenha (Orani, província de Nuoro), afetando uma exploração com 131 bovinos. As autoridades italianas acreditam que o vírus tenha sido introduzido através de vetores transportados por correntes de ar provenientes do Norte de África. Posteriormente, foi identificado um novo foco na Lombardia (norte do país), epidemiologicamente ligado ao da Sardenha, devido à movimentação de animais.

França: em junho de 2025, as autoridades francesas confirmaram a presença de DNC no departamento dos Pirenéus Orientais, junto à fronteira com Espanha, numa exploração de bovinos de carne. A doença propagou-se depois para outros departamentos, incluindo Saboia (Savoie), Alta Saboia (Haute-Savoie), Ain e Isère. Em setembro de 2025, surgiu um novo foco em Saint-Laurent-de-Chamousset (departamento de Rhône), fora da zona inicialmente restrita, a mais de 100 km do foco mais próximo.

Sobre a doença

A Dermatose Nodular Contagiosa é causada por um vírus da família Poxviridae e transmite-se sobretudo através de insetos hematófagos, como tabanídeos, moscas, mosquitos (Culicoides spp., Aedes spp., entre outros) e carraças, que atuam como vetores mecânicos entre animais infetados e saudáveis.

Outras formas de transmissão também são possíveis, incluindo:

Contato direto entre animais doentes e sãos;

Transmissão indireta por água ou alimentos contaminados;

Transmissão intrauterina e por sémen ;

Transmissão iatrogénica (através de práticas veterinárias ou materiais contaminados).

Não existe tratamento específico para esta doença, e a vacinação está proibida em toda a União Europeia, exceto em situações de emergência sanitária, conforme previsto no Regulamento Delegado (UE) n.º 2023/361 da Comissão, de 28 de novembro de 2022, relativo à vacinação contra determinadas doenças animais.

Situação em Portugal

Portugal é considerado livre de DNC, uma vez que nunca foram registados focos desta doença em território nacional.