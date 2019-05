Concursos Especiais de Equitação já vão na 26ª edição 29 Maio, 2019 7:59

No âmbito do calendário desportivo, da Academia Equestre João Cardiga-AEJC, em Barcarena, realiza-se no dia 09 de Junho o 26 º Concurso Especial de Equitação, desta vez com prémios oferecidos por novos parceiros, Horse Groom e Oriflame que se junta ao Mundo da Equitação.

As inscrições encontram-se abertas até dia 2 de Junho, prevendo-se o inicio da competição para as 10h00 da manhã, com uma participação ate 40 conjuntos.

Inscrições traves do e-mail: geral@academiaequestrecardiga.com ou telefones: 214212261 – 935531202