Estão abertas, até 14 de maio, as inscrições para o Concurso de Dressage Regional (CDR) e para a 2.ª Jornada do Troféu Dressage Póneis – Nível 2, que terão lugar no dia 18 de maio, a partir das 10h00, na Academia Equestre João Cardiga, em Barcarena, Oeiras.

🔹 Inscrições: exclusivamente através do site da Federação Equestre Portuguesa – www.fep.pt

🔹 Ordens de Entrada e Resultados: disponíveis em www.gira.io

Este evento conta com o apoio de:

Horsefire, O Mundo da Equitação e Touch Saúde