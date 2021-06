Concurso de Saltos Internacional de Matosinhos acontece já este fim de semana 15 Junho, 2021 11:39

É já a partir desta sexta-feira que se inicia o Concurso de Saltos Internacional 1* Matosinhos 2021, no Centro Hípico do Porto e Matosinhos, em Leça Palmeira. O recente investimento nas instalações, nomeadamente nos pisos das pistas outdoor, faz com que o CHPM seja, aos dias de hoje, uma referência do desporto equestre em Portugal.

Entre os dias 18 e 20 de junho, cerca de 170 conjuntos irão competir nas diferentes provas do fim de semana. O Grande Prémio, prova principal, realiza-se no domingo, da parte da tarde, e todas as provas serão transmitidas em Livestream nas redes sociais do CHPM e no site do Porto Canal.

Alguns dos melhores cavaleiros nacionais, como João Maria Marquilhas – Campeão de Portugal de Saltos de Obstáculos – António Matos de Almeida, Martim Portela Morais e Francisco Fleming, entre outros, irão estar presentes no evento, bem como cavaleiros de outras 6 nacionalidades – Espanha, França, Bélgica, Suécia, Irlanda e Brasil.

PR