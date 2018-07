Concurso de Saltos Internacional Cidade de Coimbra / Taça de Portugal da Juventude 2 Julho, 2018 11:39

Integrado nas Festas da Cidade de Coimbra, o Centro Hípico de Coimbra e a Câmara Municipal, em coordenação com a Federação Equestre Internacional, recebeu no passado fim-de-semana o CSI*, bem como a Taça de Portugal da Juventude, que integrou os escalões de iniciados, juvenis e juniores com idade compreendidas entre os 8 e os 18 anos e ainda provas nacionais.

TAÇA DE PORTUGAL DA JUVENTUDE 2018

Para apurar o vencedor no escalão de Juniores, foi necessário um desempate entre Artur Gaiolas com Casalco e Francisco Vaz Fontes com Chalou du Rouet, vindo a vitória a sorrir a Artur Gaiolas, que foi o mais rápido com 4 pontos em 27,76s. Francisco Vaz Fontes foi vice-campeão (4/37,88s) e Bernardo Nobre Palma com Vritz 2 fechou o pódio (5 pts).

Nos Pré-Juniores venceu Diogo Portela Mendes com Cashmann’s Spirit com o total de 1 ponto nas três classificativas. Inês Bica na segunda posição com Tallulah 7 (12 pts) enquanto João Silva ocupou o terceiro lugar do pódio com Edward (22 pts).

Tal como nos Juniores, foi necessário um desempate no escalão Juvenis entre Carolina Laranjeira com Oitava, Francisco Mendonça Peixe com Clyde LVBZ e Caetana Megre com Glasgow, vencendo o troféu Carolina Laranjeira com Oitava que registou o melhor tempo (27,60s) num desempate sem faltas. Francisco Mendonça Peixe foi segundo classificado e Caetana Megre ocupou o terceiro lugar.

Após um renhido desempate nos Pré-Juvenis, Gustavo Ribeiro Granjo levou a melhor com Talent de Clem ao registar o melhor tempo 30,87s sem faltas. Barbara Elias da Costa Ferreira foi segunda classificada com Valette dos Canedos (0-32,09s) seguida de João Tomas Espadinha com Titan R (0/33,69s).

No escalão de Iniciados destaque para a prestação de Afonso Ferreira Rebelo com Cabdula IT o único conjunto a terminar as 3 classificativas e o desempate com zero pontos. Sofia Laranjeira foi segunda classificada com Flyt da Granja e Alexandre Malta com Indio do Vale Rio subiu ao terceiro lugar do pódio.

Paralelamente realizou-se o CSI*, sagrando-se vencedor do Grande Prémio Cidade de Coimbra, António Matos Almeida com Serko de la Brosse. Foi o conjunto mais rápido, dos dois que terminaram com duplos percursos sem faltas (0/042,12s). Miguel Viana foi segundo classificado com Jorden van de Krushoeve (0/0-42,87s) e em terceiro lugar ficou a sueca Anna Eleonora Lindberg com Tresor Du Dalot (0/8-49,71s). António Matos Almeida (Serko de la Brosse) foi também o vencedor do Pequeno Grande Prémio no sábado.

Parabéns aos vencedores!

Resultados completos AQUI