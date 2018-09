Concurso de Saltos “C” na SHP junta mais de 150 atletas 3 Setembro, 2018 6:10

A Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa acolheu este fim-de-semana (30 Ago, 1 e 2 Setembro), o sétimo Concurso de Saltos Nacional “C” da temporada que reuniu mais de 150 participantes.

Ao longo do fim-de-semana solarengo houve provas desde 0,50m, 0,80m, 0,90m, Iniciados, para os mais novos das escolas e para cavaleiros menos experientes assim como provas federadas a contar para o Nacional, provas com 1 metro, 1,10m, 1,20m e 1,30m.

Na prova de 1,00m que contou com 19 participantes, quem começou a vencer na sexta-feira foi Frederica Moreira com Okidoki, no sábado a vencedora foi Alice Campbell Gonçalves com Usdi Des Linieres. No domingo a vitória sorriu a Sofia Pinto Ahmad que terminou sem faltas as Duas Fases montando Don’t Worry A.S. tendo registado o melhor tempo dos 5 conjuntos que terminaram com zero pontos ambas fases.

A prova de 1,10m foi como habitualmente, a mais participada com 30 conjuntos alinhar. Na sexta-feira a vitória foi de Alice Campbell Gonçalves com Ariano ET Z, no sábado o vencedor foi Francisco Costa e Melo Madeira com Loyal e no domingo foi Beatriz Malheiros que venceu a prova Dificuldades Progressivas com Airborne.

A prova de 1,20m disputada ao cronómetro que reuniu na sexta-feira 28 participantes, teve como vencedor Ricardo Maia Alves com Zidane. Jacques Fernandes montando Vondeenne de Blondel destacou-se ao vencer no sábado a prova disputada em Duas Fases e no domingo a prova com barrage.

Na prova de 1,30m apenas com 14 participantes, Manuel Gaspar de Barros com Dona do Paço foi o vencedor na sexta-feira e no sábado. No domingo foi o veterano Francisco Caldeira montando Flor do Paço o vencedor na prova ao cronómetro tendo registado o melhor tempo dos 3 conjuntos que terminaram com zero pontos.

Os percursos bem montados estiveram a cargo de João Francisco Costa.

