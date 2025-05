Concurso de Saltos “B” em Samora reúne 113 atletas e 148 cavalos

A Companhia das Lezírias foi palco, entre os dias 2 e 4 de maio, do Concurso de Saltos Nacional de categoria “B”, que contou com a participação de 113 atletas e 148 cavalos.

Ao longo do fim de semana realizaram-se provas para todos os níveis, desde os 0,50 m, 0,80 m e 0,90 m — destinadas a jovens atletas das escolas e cavaleiros menos experientes — até às provas federadas para cavalos novos e obstáculos a 1,00 m, 1,10 m, 1,20 m e 1,35 m.

Na prova de 1,10 m, que contou com 20 conjuntos, destacaram-se Bruno Pereirinha com Odin Vr. na sexta-feira, Diogo Ramires com Don Ludex no sábado, e Filipa Cilia no domingo, que venceu a prova disputada em duas fases com Fado de Loot Lubin.

A prova ao cronómetro de 1,20 m, patrocinada pela Intacol e disputada na sexta-feira por 15 conjuntos, teve como vencedora Filipa Cilia, novamente com Fado de Loot Lubin. No sábado, o Pequeno Grande Prémio (1,25 m), patrocinado pela Sabino Saddle, contou com 13 conjuntos, dos quais apenas dois realizaram duplos percursos sem faltas. A vitória foi para Bruno Pereirinha com Narcos, seguido de perto por Filipa Cilia, segunda classificada após um emocionante desempate entre quatro conjuntos.

Na prova de 0,90 m, dedicada a cavaleiros menos experientes, a vitória no sábado coube a Elvire Rochefort com Kannanna, seguida de Malaika com Zagalito e de Claudia Santos Cruz com Hidalgo C — as três sem faltas entre os 13 participantes.

O ponto alto do evento foi o Grande Prémio (1,35 m), disputado no domingo e patrocinado pela Câmara Municipal de Benavente. Luís Fernandes com Sócrates Van De Kruishoeve sagrou-se vencedor, com Bernardo Seabra (Chacoon Grey) em segundo e António Relvas (Nábia São Miguel) em terceiro. Dos 15 conjuntos em prova, cinco terminaram o percurso inicial sem faltas, mas apenas dois conseguiram duplos percursos limpos no desempate.

Resultados completos AQUI