Comunicado Oficial — Alterações à Programação da XLIX Feira Nacional do Cavalo

A Organização da Feira Nacional do Cavalo da Golegã informa que, devido às condições meteorológicas adversas, foi necessário proceder a alguns ajustes na programação oficial dos próximos dias, de forma a garantir a segurança de participantes, visitantes e animais.

A organização está a acompanhar permanentemente a situação e comunicará atualizações em tempo real através dos canais oficiais da Feira.

Agradecemos a compreensão e colaboração de todos, reiterando o compromisso com o bem-estar dos cavalos e a segurança de todos os envolvidos.

Mais informações e atualizações disponíveis em: www.feiranacionaldocavalo.com

PROGRAMA