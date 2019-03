Companhia das Lezírias recebe a 1ª mão da Taça Ibérica de Atrelagem 2019 26 Março, 2019 7:20

É já no próximo fim-de-semana que se vai realizar a 1ª mão da Taça Ibérica de Atrelagem (CAN 2*), na Companhia das Lezírias, e que envolve as classes de 1 cavalo, 2 cavalos e 4 cavalos. Inicia-se na próxima sexta-feira dia 29 e destacamos nesse dia a prova de Ensino que terá lugar pelas 15 horas.

No sábado pelas 15:00 terá inicio a sempre espectacular prova de maratona. Permite-nos chamar a atenção para o facto de estarem presentes 15 dos melhores condutores de atrelagem da Península Ibérica nas classes de 1, 2 e 4 cavalos. É pois muito importante que neste próximo sábado, pelas 15:00, antevendo um dia primaveril, que venham ver e incentivar todos os concorrentes estando certos que darão por bem empregue o tempo dedicado a esta modalidade.

Para todos aqueles que têm menos contacto com a atrelagem mas que gostariam de atrelar o seu cavalo, ou simplesmente compreender e perceber como se desenvolve esta disciplina do hipismo terão aqui uma oportunidade para contactar de perto os concorrentes e com a Associação Portuguesa de Atrelagem que é a responsável pela realização do evento e que através dos elementos presentes no local, estarão disponíveis para vos elucidar e ajudar. Dar a conhecer os tipos de atrelagem utilizados, o tipo de veículos e o tipo de cavalo que melhor se adaptam à modalidade bem como falar dos arreios.

Continuando a jornada do fim-de-semana no domingo de manhã realiza-se a última prova chamada de cones ou maneabilidade que encerra o concurso.

Depois é tempo de fazer as contas, das pontuações obtidas nas três provas por cada concorrente, e assim proclamar os campeões, arrumar as trouxas e partir para novo concurso.

A Associação Portuguesa de Atrelagem apela uma vez mais caso não possam estar nas outras fases do concurso que pelo menos assistam à maratona no Sábado e incentivem os concorrentes a quem espera uma prova com um percurso técnico e muito rápido.

A 2ª mão da Taça Ibérica realiza-se uma semana depois, de 5 a 7 de Abril em Montenmedio, Espanha.