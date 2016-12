Companhia das Lezírias aposta em «EQUADOR MVL»

A Companhia das Lezírias e a Coudelaria do Monte Velho estabeleceram recentemente um protocolo para que o garanhão Puro-Sangue Lusitano de 7 anos «Equador MVL» (Quo-Vadis SS x Que-Há MVL) beneficie um lote de éguas CL no próximo ano.

Depois da aposta de sucesso no Quixote MVL no ano de 2009 e 2012, que resultou no nascimento de produtos como Faquir das Lezírias, actualmente em Espanha com o cavaleiro Olímpico Juan Manuel Muñoz Diaz, a Companhia das Lezírias volta apostar na genética do Monte Velho para refrescar o seu efectivo.