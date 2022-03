Como funcionam os bónus de boas-vindas nas casas de apostas

As apostas desportivas são um fenómeno antigo. Embora seja impossível determinar a sua origem exata, muitos historiadores acreditam que estas datam do período Paleolítico, cerca de três mil anos antes do nascimento de Cristo. Apostar em corridas, por exemplo, era uma prática comum no tempo da Roma Antiga.

Apostar no desfecho de um jogo, corrida, ou luta é uma prática milenar que fez sempre parte da cultura humana. Contudo, as apostas desportivas nunca foram tão generalizadas como na atualidade. Os avanços tecnológicos—e a democratização do acesso à Internet em particular—contribuíram para que cada vez mais pessoas apostassem no seu desporto favorito. Só em Portugal, estima-se que mais de 651 mil pessoas se dedique ativamente à prática do jogo online (consoante os dados avançados pela Sociedade de Regulação e Inspeção de Jogos).

A importância dos bónus de registo para o setor das apostas desportivas

Devido à sua popularidade, as apostas desportivas já se transformaram numa indústria de milhões em território nacional. No segundo trimestre de 2021, por exemplo, as casas de apostas desportivas portuguesas contabilizaram receitas brutas na ordem dos 49 milhões de euros.

Face à demanda do mercado, são cada vez mais os sites de apostas online licenciados em Portugal. Os bónus de registo são uma prática comum que contribui para que alguns destes sites atraiam novos jogadores e se consigam destacar face à concorrência.

Para aprender mais sobre as oportunidades disponíveis, os jogadores portugueses devem consultar e comparar os melhores casinos com bónus de registo de Portugal. Mas afinal, o que é um bónus de registo? E como funciona?

Como funcionam os bónus de registo

Os bónus de registo têm um objetivo muito simples: ajudar jogadores inexperientes a aprender como funcionam as casas de apostas e casinos online. Os bónus de registo incluem ainda uma componente promocional, já que se tratam de um método eficaz para atrair clientes num mercado cada vez mais saturado e competitivo.

Bónus de registo também são conhecidos como bónus de boas-vindas, já que se processam (na maior parte dos casos) no momento em que um utilizador cria uma conta num site de jogo online. Os bónus de registo mais comuns devolvem uma percentagem do montante depositado pelo jogador após a criação de uma nova conta. A percentagem devolvida situa-se normalmente na ordem dos 100%, mas algumas casas de apostas podem oferecer bónus até 200%.

Se um jogador criar uma nova conta num site de jogo online e depositar 5€, por exemplo, este terá direito a 5€ extra (no caso de um bónus de registo de 100%). Estes 5€ adicionais podem ser usados para investir em slots, jogar em mesas de poker, ou apostar em vários desportos, desde o futebol até aos jogos olímpicos. No entanto, a maioria dos bónus de registo têm um limite nominal, que pode ir dos 40€ até aos 400€. Este limite é meramente preventivo e existe apenas para lidar com potenciais fraudes.

Os bónus de registo são seguros?

Para perceber se um bónus de registo é seguro ou não, é primeiro necessário avaliar se uma casa de apostas online é ou não segura. Em Portugal, todos os serviços de jogo online são regulados pela Sociedade de Regulação e Inspeção de Jogos e obedecem à lei do jogo. Se uma casa de apostas se encontrar devidamente licenciada, então esta contará necessariamente com um bónus de registo seguro.

Uma casa de apostas funciona como qualquer outro serviço comercial, obedecendo às leis do consumidor que se encontram em voga. Por este motivo, um bónus de registo é sempre seguro—a não ser que seja promovido por um site de jogo online ilegal. Determinar se um site se encontra ou não licenciado é muito simples: basta realizar uma pesquisa rápida no Google ou consultar o site oficial da Sociedade de Regulação e Inspeção de Jogos.

Outros bónus de casas de apostas

Os bónus de registo são de longe a categoria de bónus mais popular no setor do jogo online. No entanto, várias casas de apostas e casinos online disponibilizam bónus alternativos que também devem ser tidos em conta. Os mais comuns são os bónus de aposta grátis e os bónus de aposta perdida.

Bónus de aposta grátis

Os bónus de aposta grátis encontram-se normalmente associados a eventos específicos que uma casa de apostas quer promover. Se um serviço de jogo quiser dar destaque a uma corrida de cavalos, por exemplo, este pode fazê-lo recorrendo a bónus de aposta grátis. Apesar do nome, estes nem sempre podem ser 100% gratuitos.

Bónus de aposta perdida

Os bónus de aposta perdida são bónus que assumem uma natureza preventiva. Em algumas casas de apostas, os jogadores que perdem uma série de apostas consecutivamente podem ser recompensados com um bónus especial que ajuda a minimizar as suas perdas. São uma excelente maneira de convencer jogadores experientes a assumir mais riscos e a apostar em equipas ou atletas com odds mais desafiantes.