Começa hoje o Royal Ascot à porta fechada… 16 Junho, 2020 8:42

As corridas de Ascot surgiram no seio da família real inglesa, uma relação umbilical que permanece intocada até hoje, com todo o peso da tradição e das regras que lhe estão associadas. É essa a sua grande diferença em relação a qualquer outro evento desportivo. Em Ascot, nada começa sem a Royal Parade, o cortejo real que desfila de carruagens abertas pela pista, com a rainha Isabel II e o duque de Edimburgo à cabeça, seguidos pelos príncipes, princesas, duques e condes da família.

Porém, e pela primeira vez na história, após mais de 250 anos da realização do evento, o Royal Ascot 2020 será feito de uma forma diferente: de portas fechadas. A corrida de cavalos mais famosa do Reino Unido promete continuar, mas à distância. Ascot será transmitida on-line pelo ITV Racing, de 16 a 20 de Junho, devido à pandemia do novo coronavírus.

Esta edição oferecerá prémios no valor de 3,6 milhões de libras (entretanto, a meta para 2020, antes da pandemia, era bater o recorde de 8 milhões de libras). A organização habituada a receber um grande número de visitantes, não contará este ano com os aficionados, responsáveis tradicionalmente por 70% da receita.

Por outro lado, a organização apostou num evento virtual em que os espectadores poderão seguir no conforto das suas casas.

Com a pandemia assombrando esta edição, os responsáveis pelo Royal Ascot asseguram que, em 2021, o evento será ainda maior.