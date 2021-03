Começa hoje o Cheltenham Festival 16 Março, 2021 8:16

O Cheltenham Festival este ano à porta fechada, começa esta terça-feira (16-19/03) oferecendo 28 corridas emocionantes, distribuídas por quatro dias. Este evento foi estabelecido em 1860, quarenta e cinco anos após a construção do hipódromo local. A cidade de Cheltenham é um exemplo por excelência da Grã-Bretanha clássica, e o hipódromo tem o seu «glamour». O mobiliário moderno e as instalações de ponta tornam-no num dos circuitos de corrida mais confortáveis para visitar e, com sorte, ganhar um pouco de dinheiro.

O prémio pela vitória no Cheltenham Festival é um pouco menor que no Grand National, com a Gold Cup de Cheltenham oferecendo aos jóqueis a quantia de 625.000 libras, recebendo o primeiro classificado 351,687 libras e o restante distribuído pelos oito primeiros classificados.

Porém, pode ainda ganhar algum dinheiro no Cheltenham Festival sem andar a cavalo, pois até mesmo uma aposta pequena pode originar um ótimo retorno, se a sorte estiver do seu lado.