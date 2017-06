Colete Encarnado – 85 anos de uma Grande Festa 15 Junho, 2017 6:13

A festa mais emblemática do Ribatejo e uma das mais carismáticas do País completa nesta edição 85 anos de realização.

Mantendo o objectivo de homenagear a figura ímpar do campino, a festa regressa renovada, jazendo jus à cultura em que se insere.

Na próxima 6.ª feira, dia 16 de Junho, pelas 11h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira apresenta à imprensa a programação que preparou para esta data importante, que decorrerá de 30 de Junho a 2 de Julho de 2017.

Na mesma ocasião será ainda dada a conhecer a programação da 28.ª Semana da Cultura Tauromáquica, que nesta edição homenageia o Maestro Vitor Mendes, uma das figuras proeminentes do toureio a pé a nível nacional e internacional.

A iniciativa antecede o Colete Encarnado e decorre de 23 a 29 de Junho.

A Conferência de Imprensa contará com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita; do Campino que será homenageado nos 85 anos do Colete Encarnado; do ilustrador e cartoonista Vasco Gargalo (convidado pelo Município para criar a imagem promocional da Festa); do Maestro Vitor Mendes,

distinguido nesta edição da Semana da Cultura Tauromáquica; do Cabo dos Forcados Amadores de Vila Franca de Xira, Ricardo Castelo, considerando que o grupo comemora também 85 anos de fundação, com o apoio da Câmara Municipal; para além de representantes das entidades parceiras na organização dos dois eventos.