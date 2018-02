O que é que Qerly Chin, Usha van’t Roosakker, Cudana, Fragrance de Chalus, Carthina Z e Amke S têm em comum? Foram todas eleitas éguas do ano pela associação BWP da região Sint-Niklaas (Bélgica), e estão representadas na nossa colecção Primavera de Embriões. Decerto conhecem os seus fantásticos descendentes Querlybet Hero, Walnut de Muze, Mylor Carthago, Bamako de Muze, Nelke van’t Waterschoot, Gamko S, Emerald, Diamanthina van’t Ruytershof entre tantos outros. Nada mau para uma pequena região belga.

Todas estas éguas tiveram um enorme impacto na reprodução de cavalos de saltos de topo. Isto não só prova a qualidade da nossa colecção, mas também a visão correcta dos nossos criadores nesta região.

Certamente que o meio-irmão ou irmã de Emerald será um dos destaques desta colecção de embriões. Porém o que dizer de Don VHP Z (Harrie Smolders), HH Carlos Z (Ward Mclain) e Zora VHP Z (Roberto Nocerino)?! Os três são filhos da mesma égua: Sara van het Parelshof e todos grandes nomes do nosso desporto. Como é do vosso conhecimento Don VHP foi eleito Cavalo do Ano na Bélgica em 2017 e a ET-Auction tem o prazer de oferecer um embrião de Amber VHP Z, irmã plena de Sara van het Parelshof!

A não esquecer… Os genes olímpicos representados pela mãe de Grand Cru vd Rosenberg, família chegada de Dollar Girl, Itot du Chateau, Big Star e Tinka’s Boy. Temos também disponível, embriões das éguas internacionais vencedoras, Cibelle of Colours (x Quidam de Revel) e Willowy (x Asca Z).

Interessado num bom investimento para esta época reprodutiva? Temos disponível, 10 palhetas do lendário Darco!

Consulte a nossa colecção de embriões que será leiloada entre 15 e 19 de Março. Os licitantes não terão que suportar qualquer custo pela utilização da plataforma até 17 de Março.

CAVALOS NOVOS – ABRIL

Recorda-se de Plathina van’t Ruyterhof? Foi a égua estrela do nosso Leilão Misto de Verão transaccionada por €48 mil para a Grã Bretanha!

ET-Auction é reconhecida pelas suas colecções de qualidade superior. Cavalos, com aptidão natural para saltos de obstáculos descendentes dos melhores reprodutores.

Tem um poldro de 2 ou 3 anos que se encaixe na nossa colecção? Continuamos à procura de cavalos interessantes. Por favor entre em contacto e envie um vídeo e a linhagem do seu poldro. O próximo Leilão de Cavalos Novos terá lugar em Abril.

