Coimbra recebe CAR 1* e CM 1*

Organizado pela APA e com o apoio do CHC e da FEP, realiza-se a 23 de Setembro no Centro Hípico de Coimbra mais um Concurso de Atrelagem Regional – CAR 1* e um Combinado de Maratona CM 1*.

Os concorrentes que pretenderem ir de véspera deverão informar a APA para reserva das boxes (€ 15,00).

Todos os interessados poderão almoçar no restaurante do CHC onde haverá o convívio de todos os participantes (€ 12,00).

O Programa será publicado assim que aprovado pela FEP,.