Cob irlandês supera potência a 1,80m…

Um Cob irlandês encantou os espectadores no Claremorris Agricultural Show na Irlanda no passado fim-de-semana, ao transpor sem qualquer falta o muro da potência a 1,80m.

A cavaleira Tara Brandon e o castrado de nove anos Crosswell Blue enfrentaram uma competição renhida entre os cavaleiros de obstáculos, tendo ficado no segundo lugar juntamente com os cavaleiros Shane Goggins, Adrian McElroy, Gavin Daly e Wesley Ryan. Lee Carey ganhou a potência a 1,90m com o cavalo French Touch, propriedade de Joan Fallon.

Tara, que é proprietária de Crosswell Blue desde poldro, disse à revista H&H: “Nunca pensei saltar tão alto e nunca pensei que o concurso chegasse a estas alturas!

“Ele nunca tinha saltado tão alto. Habitualmente faz provas até 1,25m — é um fenómeno. É um fenómeno da natureza porque é um cavalo pesado, com cascos do tamanho de um prato de sopa e é tão atlético como qualquer cavalo puro-sangue.”

Crosswell Blue é filho de uma égua de raça Cob e de um garanhão de Clydesdale.