COB impede candidatura de Rodrigo Pessoa por doping em 2008 20 Agosto, 2020 6:29

Um dos maiores ídolos do desporto olímpico brasileiro não poderá representar os atletas na assembleia do Comité Olímpico do Brasil. Rodrigo Pessoa teve sua candidatura à Comissão de Atletas rejeitada porque, nos J.O. de Pequim 2008, o seu cavalo Rufus, testou positivo para uma substância proibida (Nonivamida) e o conjunto foi suspenso pela Federação Equestre Internacional por quatro meses e meio.

A votação começa na próxima segunda-feira (24) e a decisão só foi tornada pública esta terça-feira (18) à noite, mais de duas semanas após o final do prazo de inscrições. O indeferimento da candidatura de Rodrigo Pessoa, foi decidida pelo Comité de Ética e Conformidade, que alegou basear-se no Regulamento Interno da Comissão de Atletas do Comité Olímpico do Brasil (CACOB).

O caso de Rodrigo Pessoa, que foi a seis edições dos Jogos Olímpicos e tem três medalhas, é polémico.