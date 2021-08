Clube Hípico de Vilamoura recebeu o CDR 10 Agosto, 2021 8:20

Tendo como cenário o Clube Hípico de Vilamoura, decorreu este fim-de-semana, dias 7 e 8 de Agosto o Concurso Regional de Dressage.

Uma competição que contou aproximadamente com 70 conjuntos, na qual ao longo de dois dias de provas, vários conjuntos se debateram por resultados promissores. Este concurso teve João Oliveira Duarte como presidente e o juiz foi Jorge Ventura.

Vitor Limpo Fausto com Neptuno do MT foi o vencedor da reprise P1 no sábado e domingo (68,304% e 69,465%).

Na P2, venceu João Miguel Pereira com Lexus no sábado, tendo pontuado 62,946%. No nível elementar (Juvenis) a vencedora foi Matilde Miranda com Ametista, conseguindo 64,141% no sábado e no domingo a E2 pontuou 65,000%.

No Média 1, Mariana Garcia com Saturno venceu no sábado (65,209%) enquanto Catarina Lopes com Atila dos Land venceu a M2, obteve 64,236%.

António Soares com Herói da Malhadinha superou nos dois dias os 70%, na reprise Children Team e Individual conseguindo as melhores pontuações do concurso, 73,500% e 74,334%.

No nível A2 (Amadores) Daniel Pires com Jaguar venceu nos dois dias conseguindo, 67,250% e 68,875%.

Resultados completos AQUI