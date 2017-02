Circuito Hípico del Sol: Manuel Fernández Saro brilhante no Grande Prémio 20 Fevereiro, 2017 18:28

O espanhol Manuel Fernández Saro terminou este domingo, a sua participação na primeira semana do Circuito Hípico Del Sol com o triunfo do Grande Prémio em Dehesa Montemedio, Espanha.

Montando o “crack” Elliot DWS (Winningmood) do argentino José Larocca o cavaleiro espanhol terminou o desempate com 4 pontos em 41,79s. A prova que ficou marcada pelos poucos percursos sem faltas apurou apenas quatro no desempate dos 50 conjuntos que alinharam à partida. No desempate os quatro conjuntos pontuaram. O francês Briand Bernard foi segundo classificado com Qadillac du Heup e o britânico Lance Whitehouse e Vik II (Cantos) completaram o pódio.



Triunfo de Bertram Allen no Pequeno Grande Prémio

A prova mais importante deste sábado do Circuito Hípico do Sol, o Pequeno Grande Prémio, foi ganho pelo jovem irlandês Bertram Allen montando High Valley.

Dos 48 participantes, 20 ficaram apurados para disputar o desempate. Aqui Bertram, registou o melhor tempo com 35,28s deixando o segundo lugar para o espanhol Manuel Fernández Saro com o antigo cavalo de Marlon Zanotelli, Extra Van Essene (Diamant de Semilly). O veterano holandês Henk Van De Pol e Flugle Van Palmenhof ocuparam o 3º lugar.

Resultados Grande Prémio

Resultados Pequeno G.Prémio