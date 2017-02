Circuito Hipico del Sol: Lucas Rosado e Salvador Ferreira destacam-se em Espanha 16 Fevereiro, 2017 8:36

Na segunda jornada do Circuito Hípico del Sol em Vejer de la Frontera para cavalos de 5, 6 e 7 anos, os portugueses Lucas Rosado / Calamity Jane Rumel e Salvador Ferreira / Coca-Cola Z e Corvette Z, terminaram esta terça-feira a segunda jornada entre os 10 primeiros nas provas para cavalos de 5 e 6 anos.

O espanhol Jaime Gabarron somou o segundo triunfo consecutivo com Brioni de Vidau nas provas para cavalos de 7 anos. Bertram Allen (Irl) com Fairytale 86 foi segundo classificado e Chloe Winchester (Gbr) ocupou o terceiro lugar com Firefly W.

Numa das provas de 6 anos, venceu «Balai du Loup» com Bertram Allen e nos cavalos de 5 anos, partilharam o primeiro lugar «Happiness vd Hazelhof» montado por Jos Verlooy e «Pina Colada Z» com India Pane.

5 ANOS

Portugueses sem faltas: 47º Marina Frutuoso de Melo / Hacienda; 58º Marcelo Sousa / Major van Oud Vliegveld; 72º Marina Frutuoso de Melo / Hitchcock;

6 ANOS

Portugueses sem faltas: 30º Marcelo Sousa / C Gucci Z; 43º Marina Frutuoso de Melo / Conilla Rouge; 54º Marcelo Sousa / Diapolvio.

