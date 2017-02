Circuito Hípico del Sol: Luca Rosado brilha com Calamity Jane Rumel 22 Fevereiro, 2017 22:12

O cavaleiro português Luca Rosado montando a égua SF Calamity Jane Rumel (Telstar de la Pomme x Vollmond Rumel por Canturo) somou esta quarta-feira, o segundo triunfo nos cavalos de 5 anos no Circuito Hípico del Sol em Dehesa de Montenmedio, Espanha.

Numa prova disputada em duas fases (Grupo A) na qual alinharam 128 participantes, este conjunto português registou o melhor tempo 23,20s sem faltas e partilhou o primeiro lugar com a cavaleira belga Virginie Thonon com Corsica de Greenbay (Grupo B) com 26,38s. Partilharam o segundo lugar o britânico Simon Crippen com Budgie e o espanhol Juan Cuenca com Corail Du Bruin. Em 3º lugar ex-aequo ficaram classificados a britânica Isabelle Corke com Hampshire e o espanhol Pablo Domingues com Majinski Vd. Watertoren.

CAVALOS DE 6 ANOS

No Grupo A, venceu o espanhol Javier Gonzalez com Warrior que também ficou em 3º lugar com Codar de Pravia. Rosie Gunn (GBR) ocupou o 2º lugar com Jagerbomb.

No Grupo B venceu o irlandês Shane Goggin com Carrow Kavanann que também foi terceiro classificado montando Go to Fortuna. O seu compatriota Bertram Allen ocupou o terceiro lugar com Baila du Loup.

CAVALOS DE 7 ANOS

O colombiano Dayro Arroyave venceu no Grupo A com Viace Houston (62,14s) e foi segundo classificado com Kadance Vn’t Lozerhof (64,34s). Este cavaleiro alcançou ainda o 5º lugar com Koriano Van Klapscheut. O espanhol Jaime Gabarron com Brioni de Vidau foi terceiro classificado (64,90s).

No Grupo B, o britânico Douglas Duffin foi o vencedor com a égua Moonface JX tendo registado o melhor tempo 61,20s. Moonface (Clarius x Rubiana por Couleur Rubin) tem conseguido uma excelente performance, registando 3 primeiros lugares, e 2 terceiros nas cinco provas em que participou. O belga Jerome Guery foi segundo classificado com Darjina Heroz Z e o britânico Christopher Moorhouse com Castle Rock ocupou o terceiro lugar do pódio.

Esta quinta-feira começam as provas do CSI4*.

RESULTADOS