Circuito del Sol: Marina Frutuoso de Melo em 11º com “Hitchcock” na final 15 Março, 2017 21:16

Terminaram as finais para cavalos novos do Circuito del Sol em Dehesa Montenmedio (Espanha), consagrando os cavalos vencedores, Vancouver Dreams (7 anos), Gismo de Pravia (6 anos) e Corsica Greenbay Z (5 anos).

A cavaleira nacional Marina Frutuoso de Melo com o garanhão Hitchcock (PD) (Coltaire Z x Harpa Z por Precioso) alcançou o 11º lugar na final para cavalos de 5 anos, terminando o desempate sem faltas em 43,02s. Hitchcock fez o pleno neste circuito, conseguiu em 11 provas 11 zeros. Esta cavaleira com a égua Hacienda (PD) (Coltaire Z x Liberace Z por Libertino) ficou em 20º tendo penalizado quatro pontos na primeira mão. Luca Rosado com Calamity Jane Rum (Telstar de la Pomme x Vollmond Rumel por Canturo) ocupou o 36º lugar com 8 pontos na primeira mão.

Venceu a final para cavalos de 5 anos, a égua Corsica Greenbay Z (Calido I x Ophelie de la Tassen por Karioka del Folle) montada pela cavaleira belga Virginie Thonon que registou o melhor tempo na barrage 33,74s. Na segunda posição ficou classificada a égua Chilli (Colestus/Caipirinja by Colorit) montada pela britânica Sally Hopkinson (33,90s). A égua Charme de Virton (Tresor de Virton/Luteuse de L’Othain por Royal Bravour) ocupou o terceiro lugar sob a monte do colombiano Dayro Arroyave (36,37s).

Nos cavalos de 6 anos, o vencedor foi Gismo de Pravi (CDE) (Jimy de Pravia/Grande Van Kattebeek por Action Breaker) montado pelo espanhol Ari González Barros (40,95s). Foi segundo clasificado Billy Fleance (Tangelo Van de Zuuth/Billy McBeth por Billy Mexico) com a britânica Jessica Dimock (43,39s), enquanto outro conjunto británico Galaxcy (Cedric/Sosopoehpoeh por Rolls Royce) com Jake Saywell, ficou em terceiro com 43,86 sec.

Vancouver Dreams (Valentino/Stakkita by Stakkato) montado pelo alemão Helmut Schönstetter foi o vencedor na final para cavalos de 7 anos (32,58s) numa prova a 1,40m a contar para o ranking mundial Longines. Brighton Bay (Ultimo/Anoulavasca por Kreator) com a checa Emma Augier de Moussac, ocupou a segunda posição (33,04s) e em terceiro ficou classificado Ballypatrick Flamenco (Je T’aime Flamenco/Cruise Leaf) montado pelo irlandés Darragh Ryan (33,72s).

Esta quinta-feira começa o último CSI4* do Circuito del Sol, que termina no próximo domingo (19) com o Grande Prémio Invitational que vai distribuir 100 mil euros em prémios pecuniários.

