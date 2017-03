Circuito del Sol: Marina Frutuoso de Melo e Luca Rosado apurados para a Final de Cavalos Novos 14 Março, 2017 22:08

176 Cavalos Novos estão apurados para a grande final do XXIII Sunshine Tour em Deseha Montenmedio, Espanha, que conta com 54 cavalos de 5 anos, 66 de 6 anos e 56 de 7 anos. A final vai decorrer nesta quarta-feira nas pistas Milton, David Broome e Hickstead, entre as 09h00 e as 15h30.

Após 13 provas qualificativas, os cavaleiros nacionais Marina Frutuoso de Melo (Hacienda e Hitchcock ambos filhos de Coltaire Z) e Luca Rosado (Calamity Jane Rum (Telstar), conseguiram o apuramento para a final de cavalos de 5 Anos.

Marina e a égua Hacienda conquistaram esta tarde o segundo lugar na última qualificativa disputada ao cronómetro e que foi ganha pela britânica Alice Palmer montando Murphy Hof Ter Zeedycke (Cassanova x Cooloe Hof). Na terceira posição ficou classificado o belga Gaëtan Decroix com Gipsy King (Wisbecq). Marina com Hitchcock alcançou ainda o 9º lugar nesta prova.

Resultados

Ordem de entrada Final