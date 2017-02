Circuito del Sol: 500 cavalos saltaram na jornada inaugural 14 Fevereiro, 2017 23:18

Com cerca de 500 cavalos de 5, 6 e 7 anos, começou o Circuito del Sol em Vejer de la Frontera, Espanha.

Devido ao numero de inscrições ter excedido as expectativas foi necessário dividir em dois grupos as provas para cavalos de 6 e 7 anos. Nos cavalos de 7 anos (1,30m) com 151 participantes, 83 terminaram sem faltas. A irlandesa Emily Turkington com Jay Gatsby e o espanhol Jaime Gabarrón montando Brioni de Vidau registaram o melhor tempo nos seus grupos. O belga Jerome Guery montando Kheros Van’t Hoogeinde e Jos Verlooy com Karibou Horta ocuparam o segundo lugar. O espanhol Luis Astolfi com Easo J e o britânico Douglas Duffin com Moonface ocuparam o terceiro lugar, respectivamente.

As provas para cavalos de 6 e 5 anos foram sem cronómetro. Nos cavalos de 6 anos, também dividido em dois grupos participaram 186 cavalos mas apenas 91 terminaram sem faltas. Partilharam o primeiro lugar, os cavaleiros portugueses Marina Frutuoso de Melo com Conilla Rouge, Salvador Fonseca Ferreira com Corvette e Marcelo Sousa com C Gucci Z.

Alinharam 155 participantes nos cavalos de 5 anos e 78 terminaram sem faltas. Marina Frutuoso de Melo com os cavalos Hacienda e Hitchcok e Marcelo Sousa com Hacker e Major van Oed Vliegveld partilharam o primeiro lugar.

A final para cavalos novos deste circuito realiza-se no dia 15 de Março.

RESULTADOS