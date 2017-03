CIC2*/CIC1*/Pre-Novice Barroca d’Alva: Karin Donckers imbatível em Alcochete (VÍDEO)

A amazona olímpica belga Karin Donckers chegou a Alcochete com 5 cavalos e três deles, Jalapeno, Lady Brown e Nolimit VDB Z, conquistaram os primeiros lugares do pódio nos CIC 2* e CIC1* do XV Internacional da Barroca d’Alva que decorreu este fim-de-semana, na Herdade da Barroca em Alcochete.

Assim, Karin venceu o CIC2* com Jalapeno (44,2 pontos), e colocou-se na 2ª posição com Lady Brown (45,1 pontos). Ficou ainda classificada com Hamilton em sexto lugar (52,1 pontos) neste internacional de duas estrelas. O finlandês Elmo Jankari foi 3º classificado com Duchess Destree (45,9 pts).

Karin Donckers venceu também o CIC1* montando Nolimit VD B Z, depois de uma prova de saltos em pista, sem faltas (41,1 pontos). A cavaleira belga com Un Amour de Texo ficou classificada em 4º lugar com 46 pontos. A holandesa Elaine Pen foi segunda classificada com Chivers (42.2 pts) e o belga Geoffroy de Jambline ocupou o terceiro lugar do pódio montando Consequent Pia Z, tendo penalizado 45,9 pontos.

João Duarte Silva que alcançou o 7º lugar com Max Hope (49,2 pts) foi o melhor português em pista. Não penalizou no cross nem nos saltos em pista, terminando com a pontuação da prova de ensino 67,17%.

Destaque para a prestação da cavaleira portuguesa Madalena Braz na prova preliminar ao conquistar o 2º lugar do pódio montando Becas (53,1 pontos), sem faltas no cross e nos saltos de obstáculos. A prova foi ganha pela holandesa Elaine Pen com Dostowjeski (42,3 pontos). O belga Senne Vervaecke foi 3º classificado com Google van Alsingen (57,9 pontos).

