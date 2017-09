Chuva de Campeões no Open em Lisboa 25 Setembro, 2017 12:17

Decorreram nos dias 25, 26 e 27 de Setembro, em Lisboa, com a excelência organizativa da Dressage First, os Campeonatos de Portugal de Dressage Open (CPDO), Paradressage e da Juventude em Póneis.

Nos 3 dias de provas, decorridos na Sociedade Hípica Portuguesa, apuraram-se, com reprises muito disputadas, entre os mais de 60 conjuntos que entraram em pista, os novos campeões do Open.

Nível Preliminar:

Venceu Sara Cabral e Izy, terminando com uma média final de 71,320% (213,640 pontos). Em 2.º lugar terminou João Pedro Miranda que montou Greenvale Quick Carla (média final de 69,960%; 211,060 pts.), enquanto João Cardoso ficou em 3.º lugar com It’s Me (média final de 69,720%; 205,100 pts.).

Nível Elementar:

O vencedor foi Marcio Lopo Paz com Gaivoto, que terminou com a média final de 68,400% (201,960pts). Bruno Pais foi segundo classificado com Gucci D’Ornelas (média final de 65,800%; 201,500 pts.) e Carolina Rodrigues com Ebano ocupou o 3º lugar, terminando com a média final de 66,220% (198,820 pts.).

Nível Médio:

João Castelão e Girão das Salgadas foram os vencedores, terminando com a média final de 67,800% (202,000 pts.). Georgina Rogers ocupou o 2.º lugar com Guiso (média final de 65,180%; 198,800 pts.) e Inês Miranda foi 3.ª classificada montando Garbo (média final de 64,600%; 195,480 pts.)

Nível Complementar:

Gustavo Mendes na sela de Feiticeiro foi o vencedor (média final de 66,040%; 198,660 pts.). João Carlos Embaixador ocupou a 2.ª posição com Furacão (média final de 64,080%; 197,580 pts.) e João Castelão com Gavião das Salgados foi o 3.º classificado (média final de 64,060%; 196,520 pts.).

Small Tour:

A vitória sorriu a Maria Pais Amaral com Fidalgo, ao terminarem com a média final de 71,540% (210,340 pts.). Filipe Canelas Pinto ocupou o 2.º lugar montando Fortuna 424 (média final de 69,890%; 209,950 pts.) e em 3.º ficou classificado João Torrão com Equador (média final de 71,730%; 206,570 pts.).

Medium Tour:

Daniel Pinto com Esquadra foi o vencedor com a média final de 67,360% (203,040 pts.). Manuel Borba ficou em 2.º lugar com Bailarina da Broa (média final de 66,940%; 195,500 pts.) enquanto Gonçalo Diabinho conquistou o terceiro montando Uige (média final de 66,160%; 194,720 pts.).

Paradressage:

Ana Mota Veiga brilhou com Convicto LV, ao pontuar no Grau I, com notas superiores a 72% nas três jornadas. Sagrou-se vencedora com a média final de 74,960% (220,060pts.). No Grau II, a vencedora foi Sara Duarte com Daxx Du Hans. No Grau III e IV, apenas com um participante em cada grau, Maria Inês Teixeira com Lycomede terminou com 67,320% (199,560 pts) e Pedro Felix com Darco conseguiu 65,120% no Grau IV.

Campeonato da Juventude em Póneis:

Manuel Maia com Sherberton Barny Rubble foi o vencedor no escalão Infantis. Nos Iniciados venceu Francisco Braz com Der Kleine Choco-Bay We. No escalão Juvenis a vencedora foi Francisca Castro Monteiro com Der Kleine Choco-Bay We.

No próximo fim-de-semana, alguns destes conjuntos voltam a competir no Campeonato Nacional Absoluto 2017 e no Campeonato Nacional para cavalos novos em Lisboa. Integrado neste evento realiza-se o CDI3*, que servirá de qualificação para os Europeus e Mundiais.

Resultados CPDO AQUI

Resultados Paradressage

Resultados Póneis