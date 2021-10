Christoph Koschel e o Lusitano Favorito no pódio em Ankum 4 Outubro, 2021 12:22

O cavaleiro alemão, Christoph Koschel, medalha de ouro e bronze por equipas, nos JEM 2010 e no europeu em 2011, este fim-de-semana com o cavalo Lusitano «Favorito» (Vulcano x Zaragatoa por Oriente) do criador João Fernandes Antunes e propriedade da empresa Hof Beckerode GmbH, no CDN de Ankum (Alemanha) conseguiu o 6º lugar pontuando na Intermediária II 70,263% no sábado, no domingo ficou em segundo lugar no Short Grand Prix com 71,008%.

Koschel, na sua estreia internacional com «Favorito» em 2020, no CDI4* de Achleiten (Áustria), alcançou o 4º lugar na Intermediária II com 71,177%.

O júri do CDN foi composto por Hubert Hesker-Lengermann (H), Ulrike Böckler (c) e Dr. Sten Lufczak (M).

Resultados Aqui