Christian Ahlmann conquista no CSI5* o Grande Prémio Longines em Hong Kong 14 Fevereiro, 2017 14:27

Christian Ahlmann conquistou este domingo um magnífico triunfo no Grande Prémio Longines de Hong Kong à frente de Ludger Beerbaum e Max Kühner.

Doze dos melhores conjuntos da primeira mão ficaram classificados para a segunda na qual o tempo a bater teve um papel decisivo. O conjunto alemão registou o tempo excepcional de 37,94s relegando para o segundo lugar o seu compatriota Ludger Beerbaum com Casello (Casall) que também terminou sem faltas em 38,58s enquanto o austríaco Max Kühner e Cormet Kalua (Cornet Obolensky) ocupou o 3º lugar, apenas por uma diferença de 27 centésimos de segundo.

Christian Ahlmann, surpreendido por ter tirado a vitória a conjuntos mais experientes afirmou “Sim, estou surpreendido. Caribis Z é um excelente cavalo e tem vindo a demonstrar grande qualidade. Porém, o cavalo tem feito poucas provas deste nível”. Caribis Z é um excelente segundo cavalo, mas a experiencia do campeão alemão teve um papel importante na performance do cavalo. Ludger Beerbaum comentou “Tenho imenso respeito pelo que Christian alcançou hoje, trouxe um cavalo inexperiente sabendo de antemão que não seria um dos favoritos no Grande Prémio Longines. Temos que admitir que montou na perfeição e merece esta vitória”. Ahlmann ficou emocionado com os comentários abonatórios de Beerbaum.

Resultados