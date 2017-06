CHIO Roterdão: Luciana Diniz conquista 4º lugar no Grande Prémio (VÍDEO) 26 Junho, 2017 6:12

O 69º CHIO de Roterdão (Holanda) terminou com a disputa do Grande Prémio Longines Port of Rotterdam (1,60m) que contou com a participação da cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz montando a égua Hanoveriana Fit Fun.

Numa das suas melhores prestações internacionais esta época, Luciana Diniz conquistou um honroso 4º lugar terminando esta prova com um duplo percurso sem faltas em 42,02s. Vale a pena recordar que Luciana e Fit for Fun conquistaram o 2º lugar no Grande Prémio do CSIO5* de Sopot (Polónia) recentemente (11/06).

O vencedor do G.P. foi o sueco Peder Fredricson montando H&M All In (40,15s), em 2º lugar ficou classificado o irlandês Cian O’Connor com Good Luck (40,46s) enquanto o holandês Marc Houtzager, completou o pódio com Sterrehof’s Calimero (40,59s).

Dos 50 conjuntos que alinharam nesta prova desenhada pelo chefe de pista holandês Louis Konickx, apenas 8 passaram ao desempate.

Foto reprodução Facebook de Luciana Diniz.

Resultados – Grande Prémio AQUI