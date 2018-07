CHIO Aachen: Luciana Diniz conquista 2º lugar no Grande Prémio Rolex (VÍDEO) 23 Julho, 2018 7:46

Mais uma exibição de alto nível este domingo, na catedral do hipismo em Aachen, da amazona olímpica luso-brasileira, Luciana Diniz no Grande Prémio Rolex, ao arrebatar um fantástico 2º lugar consecutivo (2017 e 2018).

Montando a égua Hanoveriana Fit for Fun 13, Luciana Diniz esteve perto de conseguir festejar o triunfo, após duas rondas e um desempate sem faltas (40,96s), conquistando a segunda posição do pódio, que lhe valeu o fabuloso prémio pecuniário de 200.000 euros.

“Observei atentamente a forma como Marcus Ehning abordou o percurso do desempate e tentei seguir o mesmo plano.” Funcionou até certo ponto, porém Luciana e Fit for Fun não conseguiram bater o tempo do cavaleiro alemão (38,34s). “Estou feliz por terminar em segundo lugar. Este resultado dá-me motivação para continuar a tentar vencer este Grande Prémio”, afirmou a cavaleira após a prova.

Venceu este Grande Prémio (1,60m) o conjunto da casa, o olímpico Marcus Ehning, com o cavalo SF Pret A Tout que registou o melhor tempo dos cinco conjuntos que terminaram sem faltas. O brasileiro Pedro Verniss foi 3º classificado com o garanhão SF Quabri de L’Isle (41,62s).

Dos 40 conjuntos alinharam, cinco com duplo zero nas duas rondas habilitaram-se ao desempate idealizado pelo chefe de pista alemão Frank Rothenberger.

