CHIO Aachen: Isabell Werth vinga-se no GP Freestyle (VÍDEO) 20 Setembro, 2021 19:40

Terminou neste domingo o CDIO5* de Aachen, com a disputa do Grande Prémio Freestyle.

Apesar da olímpica alemã Isabell Werth, não ter conquistado um primeiro lugar durante a semana, no domingo vingou-se no Grande Prémio Freestyle…

Montando DSP Quantaz (x Quaterback), Isabell presenteou os juízes com uma reprise espectacular tendo conquistado o primeiro lugar do pódio com a média final de 88,335%, recebendo imensos aplausos do público da casa.

A holandesa Dinja van Liere foi segunda classificada com Hermes (x Easy Game) (86,740%) e a britânica Charlotte Fry com Dark Legend (x Zucchero) fechou o pódio (83,675%). Patrik Kittle (Fiontini) e Frederic Wandres (Duke of Britain FRH) completaram o Top cinco.

Resultados AQUI