CHIO Aachen: Gerrit Nieberg encanta e triunfa no Grande Prémio Rolex (VÍDEO)

Gerrit Nieberg montando Ben 431 foi o vencedor do Grande Prémio Rolex de 2022 do CHIO Aachen no passado domingo. O segundo lugar foi para o embaixador da Rolex, o britânico Scott Brash (Hello Jefferson) e o terceiro para o holandês Nicola Philippaerts (Katanga V/H Dingeshof). Nieberg fez uma exibição magistral no último dia do CHIO Aachen, vencendo o prestigiado Grande Prémio 5* e, tornando-se assim um novo candidato ao Rolex Grand Slam de Saltos de Obstáculos.

Chegaram cinco conjuntos ao desempate, com percursos limpos nas duas primeiras mãos. Segundo a entrar em pista, o embaixador da Rolex, Daniel Deusser, foi o primeiro a conseguir um muito procurado percurso sem faltas, colocando a fasquia para os conjuntos seguintes. Campeão em 2021, Deusser sabe o que é preciso para vencer no relvado sagrado de Aachen Soers, realizando um percurso impecável com Killer Queen VDM, tendo colocado pressão nos concorrentes seguintes.

Brash, que também procura juntar-se à distinta lista de bicampeões deste prestigiado Grande Prémio, utilizou a sua experiência e competência para conseguir transpor as linhas mais apertadas e reduzir mais de dois segundos ao tempo de Deusser. No entanto, foi Nieberg, o último a entrar em pista, que superou os seus rivais com voltas excecionalmente apertadas para conquistar a vitória, relegando Brash e Deusser para o segundo e quarto lugares, respetivamente.

O Grande Prémio Rolex no CHIO Aachen é o segundo das quatro provas equestres mais importantes em 2022, que juntas constituem o Rolex Grand Slam de Saltos de Obstáculos, considerado o desafio mais exigente deste desporto.

Agora, as atenções estão voltadas para a próxima edição do Torneio CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ em setembro.

