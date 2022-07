CHIO AACHEN: Emotiva despedida de «Fit for Fun» (VÍDEO)

Foi na jornada de domingo do CHIO de Aachen, com as bancadas repletas de público, e no intervalo da segunda mão do Grande Prémio Rolex, que o recinto de Aachen serviu de palco para uma emotiva homenagem à carismática égua Hanoveriana, «Fit For Fun 13» de 18 anos, que foi montada pelo cavaleira luso-brasileira, Luciana Diniz, entre 2012 e 2019.

«Fitty» como é carinhosamente conhecida, montada por Luciana, registou vitórias em Barcelona (CSIO5*) em Warengen (CSI5*), em Rotterdam (CH-EU), em St. Gallen GP Longines (CSIO5*) em Spruce Meadows entre outras provas.

Luciana, visivelmente emocionada na despedida disse, “Fitty, muito obrigada! Ensinaste-me leveza, simplicidade, amor e gratidão. Eu te amo! Você é a melhor…

Veja o vídeo clip da despedida em Aachen.