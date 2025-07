CHIO Aachen 2025: Rodrigo Almeida e Karonia.L brilham na “meca” do desporto equestre

Quando vencer uma prova especial em duas fases do programa paralelo é mais emocionante do que conquistar um Grande Prémio cinco estrelas, é porque estamos em pleno CHIO Aachen. Hoje, o português Rodrigo Giesteira Almeida realizou o sonho de liderar a volta de honra no Prémio VBR.

“Mais devagar, mais devagar!”, alertava o comentador do estádio, Kaj Warnecke, enquanto Rodrigo, visivelmente entusiasmado, percorria a pista de Aachen Soers a galope com a sua égua Karonia.L, dirigindo-se à saída. Mas Warnecke não precisava de se preocupar — com total domínio, Rodrigo aguentou a filha de Harley, de dez anos, com facilidade.

Mesmo depois de reduzir o passo, a euforia mantinha-se visível. Rodrigo e Karonia.L acabavam de conquistar a vitória na prova de saltos em duas fases a 1,45m, o Prémio VBR, com uma vantagem de 0,57 segundos sobre Denis Lynch (IRL) com King Blue e Nicola Philippaerts (BEL) com Que Sera, que terminaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Rodrigo Giesteira Almeida já conta com triunfos notáveis na carreira, muitos deles também com Karonia.L — incluindo vitórias em Grandes Prémios. No entanto, do ponto de vista emocional, este foi o momento mais marcante da sua vida:



“Já venci Grandes Prémios cinco estrelas, mas nada se compara a ouvir o hino nacional português neste estádio!”

Resultados AQUI