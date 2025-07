CHIO Aachen 2025: Portugal fecha com “chave de ouro” no Freestyle com João Pedro Moreira

Pela terceira vez consecutiva esta semana, o cavaleiro olímpico João Pedro Moreira voltou a brilhar no palco mais prestigiado da dressage internacional, ao alcançar o seu melhor resultado pessoal no Grande Prémio Freestyle do CHIO Aachen 2025, com uma média final de 77,610%.

Montando Drosa Fuerst Kennedy OLD – um garanhão preto de 2015, filho de Fürsten-Look e Don Kennedy, propriedade do criador brasileiro Roberto Pedrosa e de João Pedro Moreira – o cavaleiro português apresentou uma performance sólida, marcada pela precisão técnica, expressividade artística e uma notável ligação com o cavalo.

Detalhes da performance:

Notas técnicas atribuídas pelos juízes:

73,000% | 74,500% | 73,750% | 74,750% | 74,500%

Notas artísticas:

79,600% | 80,400% | 82,400% | 79,800% | 83,400%

Média final: 77,610%

Com este resultado, João Pedro Moreira reafirma-se entre a elite mundial da Dressage, encerrando a participação portuguesa com uma atuação que é já considerada histórica. O CHIO Aachen, amplamente reconhecido como a “meca do desporto equestre”, volta a ver Portugal brilhar, enaltecendo o talento nacional e a dedicação de atletas como João Moreira.

Também na mesma prova, a atleta olímpica Maria Caetano, com Hit Plus, registou uma média final de 68,905%, representando dignamente as cores nacionais neste palco de excelência.

Os resultados finais da prova serão divulgados assim que disponíveis.

