CHIO Aachen 2025: Portugal em 7.º lugar na Taça das Nações

O Grande Prémio do CDIO5* de Aachen, prova pontuável para a Taça das Nações FEI de Dressage, abriu o programa da manhã de quinta-feira, 3 de julho, no Dressage Stadium, com a participação de trinta e cinco binómios internacionais de elevado nível.

Desempenho da Equipa Portuguesa:

Na sua estreia histórica na Taça das Nações de Aachen, Portugal alcançou um honroso sétimo lugar entre as nove equipas participantes, somando um total de 212.478 pontos. Apesar da forte concorrência e do prestígio da competição, a estreia portuguesa demonstrou qualidade e evolução no panorama internacional.

O melhor resultado nacional foi obtido por João Pedro Moreira, que, montando o garanhão Oldenburgo Drosa Fuertz Kennedy OLD, alcançou uma média final de 73,326%.

Seguiram-se Maria Caetano, com o garanhão Português de Desporto Hit Plus (71,543%), Rita Ralão Duarte, com o Lusitano Irão (67,609%), e João Torrão, com Lírio MVL (67,196%).

Domínio da Alemanha:

A Alemanha conquistou uma vitória expressiva mesmo competindo apenas com três cavaleiros, após a desistência de última hora de Sönke Rothenberger (com Fendi), o que impediu a habitual eliminação da nota mais baixa. Ainda assim, sob a liderança dos Chefes d’Équipe Monica Theodorescu e Klaus Roeser, o trio composto por Katharina Hemmer (Denoix PCH), Frederic Wandres (Bluetooth OLD) e Isabell Werth (Wendy de Fontaine) somou 232,065 pontos, superando a Bélgica (219,804) em mais de 12 pontos.

A disputa pelo terceiro lugar foi acesa, com a Suécia (216,935) a superar por pouco o Reino Unido.

Desde que Aachen sediou pela primeira vez a Taça das Nações de Dressage, em 1977, a Alemanha venceu a competição em todas as edições, exceto quatro.

Classificação Geral da Taça das Nações (antes da final em Falsterbo, Suécia – 12 de julho):