CHIO Aachen 2025: Luciana Diniz brilha na Taça das Nações

A quinta-feira (03) foi marcada por muita emoção na Mercedes-Benz Nations Cup, a tradicional Taça das Nações do CHIO Aachen, na Alemanha. Diante de um estádio lotado, o Brasil teve como grande destaque a amazona olímpica Luciana Diniz.

Montando Vertigo du Desert, Luciana garantiu dois percursos impecáveis, sem faltas e com o melhor tempo em ambas as rondas — um feito alcançado por apenas outros quatro conjuntos na competição. Pela performance perfeita, cada um dos cinco atletas recebeu um prize money especial de 20 mil euros.

Na disputa por equipas, o Brasil terminou na 6ª posição, somando 25 pontos perdidos. Yuri Mansur, com QH Alfons, encerrou com 9 e 4 pontos, enquanto Rodrigo Pessoa, montando Major Tom, teve 12 pontos na primeira mão e não competiu na segunda. Já Stephan Barcha, com Primavera Egípcio, sofreu uma queda no obstáculo nº8 e também não completou a segunda volta. Felizmente, cavaleiro e a égua estão bem, e o conjunto está confirmado para o GP Rolex (1,60m) no domingo.

O duplo zero de Luciana com Vertigo du Desert entra para a história do hipismo brasileiro e reforça a sua excelência técnica em Aachen. A amazona, que já brilhou em outras edições representando Portugal, foi vice-campeã consecutiva do GP Rolex em 2017 e 2018 com a égua Fit For Fun — resultados que demonstram a sua consistência e talento na elite do desporto.

Na classificação geral da Taça das Nações, os Estados Unidos conquistaram o ouro com apenas 4 pontos perdidos. A Bélgica ficou com a prata e a Grã-Bretanha completou o pódio com o bronze, ambas com 10 pontos perdidos.

